Il Ceo di Moderna Stephane Bancel spaventa tutti sulla variante Omicron: i vaccini sono meno efficaci

30 novembre 2021 a

a

a

Il Ceo di Moderna non nasconde i timori sulla variante Omicron del Covid e terrorizza tutti. Stephane Bancel ha affermato in un'intervista al Financial Times di prevedere che i vaccini esistenti avranno delle difficoltà con la variante Omicron. In un'intervento alla Cnbc ha aggiunto che ci vorranno mesi per sviluppare e spedire un vaccino mirato specificamente alla variante Omicron del coronavirus. Tuttavia, una dose più alta di 100 microgrammi del richiamo di Moderna potrebbe essere pronta molto prima. "La dose più alta potrebbe essere fatta subito, ma ci vorranno mesi prima che la variante specifica per Omicron sia pronta per la spedizione in quantità massicce", ha detto Bancel. Dentro Moderna credono che la variante sia altamente contagiosa, ma serviranno almeno due settimane per determinare quanto le mutazioni abbiano influito sull'efficacia dei vaccini attualmente in commercio.

“Parole molto molto gravi”. La virologa Gismondo sbotta con il Ceo di Moderna e scatta la denuncia

Già qualche giorno fa Bancel aveva già gelato tutti con una nota dopo la scoperta della nuova variante: “Fin dall’inizio, abbiamo detto che mentre cerchiamo di sconfiggere la pandemia, è imperativo essere proattivi mentre il virus si evolve. Le mutazioni nella variante Omicron sono preoccupanti e da diversi giorni ci stiamo muovendo il più velocemente possibile per attuare la nostra strategia per affrontare questa variante. Abbiamo tre linee di difesa che stiamo portando avanti in parallelo, abbiamo già valutato un booster a dose più alta di mRNA-1273 (100 µg), in secondo luogo, stiamo già studiando due candidati booster multivalenti nella clinica che sono stati progettati per anticipare mutazioni come quelle che sono emerse nella variante Omicron e i dati sono attesi nelle prossime settimane e, terzo - concludeva il comunicato ufficiale - stiamo rapidamente avanzando un candidato booster specifico per Omicron”.

Prima la terza dose poi un altro vaccino. Bassetti, ecco cosa ci aspetta nel 2022

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.