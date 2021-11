Figliuolo dà i compiti alle Regioni: fate 400mila vaccinazioni al giorno

29 novembre 2021 a

Il commissario all'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, lancia il nuovo piano vaccinazioni. Fissando i nuovi target da raggiungere. L'obiettivo è di 4,6 milioni di vaccini dal 1 al 12 dicembre, con una media di circa 400mila inoculazioni al giorno. La soeglia da raggiungere di somministrazioni di vaccino è indicato dal generale Figliuolo in una circolare inviata alle Regioni.

Nel dettaglio, il totale è ripartito a livello nazionale in 400mila somministrazioni giornaliere nel periodo dal 1 al 3 dicembre, 350mila il 4 dicembre, 300mila il 5 dicembre, 450mila il 6 e il 7 dicembre, 300mila l’8 dicembre, 450mila il 9 e il 10 dicembre, 350mila l’11 dicembre e 300mila il 12 dicembre. Sono livelli alti, considerando che nel picco di luglio scorso, la media era di circa 500mila al giorno. Il commissario confida nel fatto che una spinta decisiva venga dal super green pass. Ma anche dalla possibilità di fare la terza dose dopo cinque mesi. Bisognerà capire quanto inciderà anche il nuovo allarme che viene dalla variante Omicron, che comunque non si sa ancora se sia in grado di aggirare o meno la protezione che assicura il vaccino.

