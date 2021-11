A Fiumicino arrivano le mascherine all'aperto, Montino firma l'ordinanza

27 novembre 2021 a

«Come sapete, ho appena firmato un’ordinanza che impone l’uso della mascherina in alcune strade e aree della città particolarmente trafficate e dove è più facile che si creino assembramenti». Lo dichiara il sindaco di Fiumicino Esterino Montino. «Purtroppo, i casi di contagio stanno aumentando in gran numero giorno dopo giorno: abbiamo superato quota 300 e non succedeva da aprile scorso - sottolinea il sindaco - Questo, associato alla presenza sul nostro territorio dell’aeroporto internazionale Leonardo Da Vinci e alla notizia della nuova variante Omicron del virus, mi ha spinto a prendere questo provvedimento».

«Ho deciso, dunque, di accogliere l’appello del presidente Zingaretti, mi sono confrontato con il Prefetto e con l’assessore D’Amato e, in accordo con loro, ho ritenuto necessario adottare questa misura di contenimento - prosegue Montino - Un provvedimento pensato anche in vista delle festività natalizie che porteranno molte e molti di noi a popolare le strade centrali della città, i centri commerciali, le vie dello shopping e dei locali». «L’ordinanza durerà fino alla notte del 31 dicembre perché quella è la data in cui scade il decreto con cui il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per tutto il Paese - prosegue - È chiaro che se il governo dovesse prolungare lo stato di emergenza, valuteremo di estendere la durata dell’ordinanza stessa. È altrettanto chiaro che, in caso di calo di contagi, valuteremo di revocarla». «Raccomando a tutte e tutti la massima prudenza, nei luoghi all’aperto e in quelli al chiuso, anche nelle case private dove durante le feste ci si incontra con amici e parenti - conclude - e vi rivolgo un appello: prenotate la terza dose del vaccino, soprattutto chi ha già superato i 5 mesi dalla seconda dose. Fatelo subito: è importantissimo. Ed è ancora più importante che chi non ha fatto neanche una dose di vaccino la faccia immediatamente. In questi mesi i vaccini hanno salvato migliaia di vite, evitato migliaia di terapie intensive, impedito che gli ospedali collassassero di nuovo. Vaccinatevi! Infine, un appello particolare ai genitori e a coloro che accompagnano le bambine e i bambini a scuola: nonostante gli orari differenziati, si registrano ogni giorno assembramenti davanti agli edifici scolastici. Questo non deve succedere. Quindi vi chiedo di andare tutti con la mascherina e non appena vostro figlio sarà entrato, andate subito via senza creare assembramenti davanti alle scuole. Evitiamo che i contagi nelle aule scolastiche si propaghino per un abbassamento dell’attenzione di ognuno».

