Londra, torna a vedere con un occhio stampato in 3D. Impiantato a ingegnere 47enne

26 novembre 2021 a

a

a

Un occhio stampato in 3D è stato impiantato in un 47enne di Londra. Lo rende noto l’ospedale oculistico Moorfields Eye Hospital che sottolinea come questo "è il primo occhio protesico al mondo completamente digitale creato per un paziente", riportano i media inglesi. Rispetto alla tradizionale protesi acrilica è più realistica e definita: dà la percezione della profondità reale della pupilla. Il paziente, Steve Verze, è un ingegnere di 47 anni: "Ho bisogno di una protesi oculare da quando avevo 20 anni e mi sono sempre sentito a disagio", ha detto Verze. "Questo nuovo occhio ha un aspetto fantastico".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.