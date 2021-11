Livorno, muore a 53 anni dopo la seconda dose di vaccino: tragedia nell'hub di Rosignano Solvay

22 novembre 2021 a

Un 53enne di Castelnuovo della Misericordia è stato colpito da malore nell’hub di Rosignano Solvay (Livorno) dopo la somministrazione del vaccino Covid ed è morto sull’ambulanza che lo stava trasportando in condizioni disperate all’ospedale di Livorno. Federico Bertoli risiedeva nella frazione del comune di Rosignano. Il vaccino glielo hanno iniettato domenica 21 novembre nel primo pomeriggio. Nella stanza dell’attesa, per quel quarto d’ora in cui gli operatori sanitari verificano le condizioni di chi si sottopone al vaccino, ha accusato un malore, un arresto cardiaco. Sul posto è intervenuto il medico del 118 con l’ambulanza della Pubblica Assistenza di Rosignano ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare: è deceduto durante il trasporto in ambulanza verso l'ospedale di Livorno.

