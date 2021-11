Le rivelazioni choc del ginecologo porcello: ho salvato tante donne dal cancro

18 novembre 2021 a

a

a

Una storia che ha dell’incredibile e che per fortuna è stata sventata grazie ad un servizio de Le Iene. Il protagonista è un ginecologo porcello, che si presentava così alle malcapitate donne: “Ho salvato tante donne dal cancro. Tutte quelle con cui ho avuto contatti si sono negativizzate”. “Padre Pio dell’uccello" e “Flauto magico” dice di sé stesso il medico in questione, tra i più noti nel suo campo: ha 68 anni, ha lavorato al Policlinico di Bari ed è autore di pubblicazioni scientifiche, manuali medici, romanzi e due raccolte di poesie. “Perché io sono un open-mind, sono un trasgressivo, sono un pirata, un corsaro. Sai che sono scrittore primo in classifica? Non è che faccio solo il sommelier della vagina. Addirittura dono anticorpi e guarigione” alcune delle sue frasi per convincere la controparte. Ora la palla è alla Procura di Bari.

Le Iene smascherano il ginecologo: "Con il sesso guarisci dal cancro"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.