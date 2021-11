Daniele De Rossi si butta sul digitale ed entra fra gli azionisti di A-Live

Andrea Giacobino 18 novembre 2021 a

Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma e accreditato come possibile allenatore della Nazionale Under 21, mette un chip in una piattaforma digitale di show e sport business. Qualche giorno fa, infatti, a Roma davanti al notaio Raimondo Zagami s'è presentato Alessandro Braga, chief digital officer di Talent Garden (community di professionisti del digitale) per guidare l'assemblea degli azionisti della A-Live di cui è socio assieme, fra gli altri, alla stessa Digital Magics e alla Moffu Labs di Alceo Rapagna consigliere della Arnoldo Mondadori e al colosso europeo dei concerti Eventim Live. La A-Live sviluppa piattaforme per la distribuzione tramite concessione telematica di contenuti multimediali di tutto quanto attiene al mondo dello spettacolo e dello sport. L'assemblea ha deliberato un aumento di capitale che ha consentito a De Rossi di acquisire il 7,69% versando 250 mila euro mediante un assegno emesso da Intesa Sanpaolo. L'ingresso di De Rossi a libro soci è stato accompagnato dall'ingresso nel consiglio d'amministrazione di Luca Beccaceci, amministratore delegato di Mkers che opera negli e-sport e di cui l'ex giocatore giallorosso è azionista con l'11,2%.

