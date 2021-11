Il vegetariano Beppe Grillo: ecco come mangiare carne senza uccidere gli animali

15 novembre 2021 a

"Facciamo una piccola biopsia su un animale vivo e poi estraiamo le cellule che ci interessano, probabilmente cellule muscolari, ma anche grasso o tessuto connettivo". Ecco l'ultimo progetto di Beppe Grillo. Il fondatore del M5s ama guardare al futuro. La transizione ecologica è un suo vecchio pallino, tanto che quando Mario Draghi si è insediata ha voluto ad ogni costo l'introduzione di un ministero ad hoc. Adesso lancia una nuova frontiera, strizzando l'occhio ai vegetariani: come mangiare carne senza uccidere gli animali. In particolare, i polli.

E se potessimo mangiare crocchette di pollo senza uccidere un pollo? Grazie all'"agricoltura cellulare" è possibile. Ecco come potremmo cambiare i nostri sistemi alimentari in meglio. https://t.co/hUNJwD5KdN — Beppe Grillo (@beppe_grillo) November 15, 2021

Beppe Grillo ha pubblicato un articolo sul suo blog a firma di Isha Datar, che spiega: "Ora, le cellule muscolari amano attaccarsi alle superfici. Le aiuta a svilupparsi e a estendersi nelle lunghe fibre muscolari che tutti noi conosciamo. Possiamo quindi costruire un’impalcatura su cui le cellule possano aderire. Poi, ovviamente, dobbiamo nutrire le cellule. Così, le immergiamo in un liquido che contiene tutti i nutrienti necessari a queste cellule per crescere e dividersi: carboidrati, amminoacidi, fattori di crescita e molto altro. Infine, le cellule sull’impalcatura immerse nel liquido crescono all’interno di un bioreattore, una sorta di grande serbatoio in acciaio inox che somiglia, anche in dimensioni, a un impianto per la produzione di birra".

L'articolo spiega anche che "dopo che le cellule hanno avuto la possibilità di proliferare, di differenziarsi e di maturare in fibre muscolari, possiamo raccogliere le cellule e i tessuti e trasformarli in una crocchetta, una crocchetta che sin dall’inizio era priva di ossa e di pelle e fatta interamente di carne bianca. Ora, questo non sarebbe meglio solo per i polli, le mucche e i maiali e per le persone che li allevano, macellano e trattano la loro carne, ma anche per il mondo intero".

