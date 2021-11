Tg4 e Studio Aperto verso la chiusura ma da Mediaset negano: "Testate da riorganizzare", cosa succede a Cologno

15 novembre 2021 a

Mediaset chiude due telegiornali? Sembra una svolta svolta storica per i canali del Biscione che per per risparmiare sui costi ha deciso di procedere con un drastico riassetto dell'informazione in base al piano presentato il 10 novembre ai sindacati interni.

Le redazioni del Tg4 e di Studio Aperto, il telegiornale di Italia 1, saranno di fatto chiuse e i notiziari delle emittenti sostituiti da quelli di TgCom24. Resiste il Tg5. "Un'operazione che consentirà ai vertici Mediaset di concentrare la produzione in un unico studio a Cologno monzese e di ottimizzare il lavoro con l'adozione di un modello trasversale che si tradurrà in una progressiva riduzione dell'attuale organico, attraverso l'uscita su base volontaria di giornalisti prossimi alla pensione" spiega Repubblica che parla di 45 gli esuberi calcolati dall'azienda nel triennio 2022-2024 (in media 15 all'anno) per cominciare a rimettere in sesto i conti dell'informazione". Le uscite permetteranno di assumere gradualmente 15 giovani giornalisti.

"Nessuna chiusura per Tg4 e Studio Aperto. E nemmeno per Sport Mediaset. Semplicemente una riorganizzazione interna delle ’line' di tutte le testate in un’ottica di ottimizzazione: ma volti e loghi delle testate resteranno diversificate", chiariscono all’Adnkronos fonti di Cologno Monzese spiegando che l’unico cambiamento visibile sarà il cambio di nome di News Mediaset in TgCom.

I cambiamenti - apprende l'agenzia dalle stesso fonti - avverranno senza licenziare nessuno ma con il ricorso ad esodi incentivati. In tre anni sono previsti 45 prepensionamenti incentivati su base volontaria. Ma - fanno notare a Cologno Monzese - negli stessi tre anni sono previste le assunzioni di 15 giovani giornalisti".

