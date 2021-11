I contagi saliranno, l'allarme di Pregliasco sull'ondata di Natale

Giorgia Peretti 15 novembre 2021 a

a

a

Fabrizio Pregliasco agita il campanello d’allarme a “Stasera Italia” con l’arrivo del Natale. Il virologo dell’Università degli studi di Milano interviene nel talk show preserale di Rete 4, sotto la conduzione di Barbara Palombelli, sul tema della pandemia. Con la prossimità delle festività natalizie e la risalita dei contagi in molti paesi d’Europa, l’incubo di nuove limitazioni bussa di nuovo alle porte degli italiani. Sebbene la protezione del vaccino abbia concesso un progressivo ritorno alla normalità le nuove curve registrate nelle ultime settimane sembrerebbero impensierire alcuni scienziati. Pregliasco avverte: “Dobbiamo preoccuparci. I dati evidenziano un colpo di coda atteso, quasi fisiologico, collegato alle condizioni metereologiche alla vicinanza ai contatti che grazie alla vaccinazione sono stati possibili nell'ambito lavorativo e scolastico. In tutto questo potrebbe esserci un rialzo non da poco”.

Covid, numero chiuso nei negozi a Natale. Incubo nuove restrizioni per l'aumento dei contagi

“L’istituto Superiore di Sanità dice che fra 14 giorni, 5 regioni tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Bolzano e Liguria potrebbero essere sopra i 250 casi per 100.000”, prosegue. La situazione non sarebbe impegnativa per quel che riguarda lo stato delle terapie intensive negli ospedali perché “c’è ancora una buona capacità di risposta ma ci dobbiamo preparare ed essere responsabili”, aggiunge il virologo. Infine, invita gli italiani a stringere i denti e fare un ultimo sforzo: “Vacciniamoci, ri-vacciniamoci per chi lo ha fatto dopo più di sei mesi. Continuiamo a utilizzare il nuovo galateo che comincia a essere un pochino come dire un po’ desueto, un po' scomodo, ma in realtà purtroppo la situazione è in crescita. Queste ulteriori onde sono fisiologiche, le prime sono state più pesanti ma credo e spero che questo sia diciamo l'ultima battaglia più importante”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.