Svolta nel caso Eitan, quando tornerà in Italia. Ma il nonno si gioca l'ultima carta in tribunale

Eitan dovrà tornare in Italia. Il Tribunale distrettuale di Tel Aviv ha respinto il ricorso del nonno materno del piccolo, Schmuel Peleg, che aveva impugnato la sentenza di primo grado del Tribunale della Famiglia israeliano. Sentenza con la quale il giudice israeliano aveva stabilito che il bambino, unico sopravvissuto alla tragedia del Mottarone, dovesse tornare in Italia con la zia paterna e tutrice Aya Biran. Lo ha reso noto il portavoce della famiglia Peleg, Gadi Solomon.

"Non possiamo che rammaricarci del verdetto della Corte Distrettuale che ha mandato i membri della famiglia Peleg a combattere in Italia per individuare posto giusto perché Eitan vi trascorra il resto della vita - ha fatto sapere Solomon - . Eitan è un bambino israeliano ed ebreo i cui defunti genitori vorrebbero che continuasse a crescere per essere educato e crescere in Israele. Sfortunatamente, ancora una volta la voce e la volontà di Eitan sono state lasciate fuori dal tribunale".

I legali di Shmuel Peleg, gli avvocati Ronen Daliahu Hagai Halevi Idan Seger e Maxim Lipkin, hanno fatto sapere che studieranno "attentamente la sentenza e prenderanno in considerazione la possibilità di impugnare la sentenza davanti alla Corte Suprema per decidere una caso unico e tragico come quello di questo minore".

Schmuel Peleg con i suoi legali avrà 7 giorni di tempo per impugnare la sentenza del Tribunale distrettuale di Tel Aviv che ha confermato il verdetto con cui Tribunale della Famiglia israeliano ha stabilito che il minore, in base alla Convenzione dell'Aja, debba far ritorno in Italia. Lo si apprende da fonti legali vicine al caso. I legali israeliani del nonno materno Schmuel Pelg hanno già annunciato di voler presentare ricorso alla Suprema Corte. L'esecutività della sentenza di secondo grado, perciò, è sospesa in attesa di un eventuale ricorso. Per un eventuale ritorno in Italia di Eitan, dunque, bisognerà attendere almeno 15 giorni.

