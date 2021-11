Contagi sopra quota 10o mila, morti raddoppiati in un giorno

09 novembre 2021 a

Sono 6.032 i nuovi casi di Covid-19 registrati in Italia nelle ultime 24 ore, in aumento rispetto ai 4.197 di ieri, per un totale di 4.818.705 dall’inizio dell’epidemia. Si registrano 68 vittime, in rialzo rispetto alle 38 di ieri, per un totale di 132.491 sempre dall’inizio dell’epidemia. È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute sulla diffusione del coronavirus nel nostro Paese.

Contagiati dopo il pellegrinaggio a Medjugorje, in otto finiscono in ospedale

Gli attualmente positivi sono 100.205. I tamponi sono 645.689, in rialzo rispetto ai 249.115 di ieri, con un rapporto tamponi-positivi allo 0,9 per cento, in calo rispetto all’1,7 per cento di ieri. I ricoverati con sintomi sono 3.857, in leggero aumento il dato delle persone ricoverate in terapia intensiva, pari a 421 (+6 rispetto a ieri). I dimessi/guariti sono 4.613, per un totale di 4.586.009 dall’inizio dell’epidemia. A livello territoriale, le Regioni con il maggior numero di contagi sono Veneto (883), Lombardia (849) e Lazio (773).

