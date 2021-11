Lazio-Salernitana, brutale aggressione dei tifosi biancocelesti: due accoltellati tra i campani

Elena Ricci 07 novembre 2021 a

a

a

Prima del calcio d'inizio del match di serie A tra Lazio e Salernitana, alcuni tifosi laziali hanno accerchiato e accoltellato due giovani tifosi granata in trasferta a Roma. I ragazzi avevano appena finito di pranzare e si stavano recando allo stadio, quando alcuni tifosi biancocelesti li hanno accerchiati con l'auto su viale del Vignola. Sono così partiti prima gli insulti, poi si è passati a calci e pugni fino all'accoltellamento. Un tifoso laziale ha sferrato alcuni fendenti a due salernitani che sono finiti in ospedale. Attualmente sono in osservazione al Gemelli ma non in pericolo di vita. Altri, hanno riportato contusioni. L'autore dell'aggressione sarebbe stato già identificato dalla Digos. Le violenze dei tifosi laziali sono poi continuate anche all'esterno dello stadio con una sassaiola contro gli autobus dei tifosi. Sono state danneggiate anche alcune auto provenienti da Salerno, con parabrezza sfondato.

Serie tv su Maradona: laziali fascisti, ci vogliono umiliare. È polemica tra la Lazio e Amazon Prime - VIDEO

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.