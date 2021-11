Covid, Giorgia Meloni mette a nudo tutti gli errori del governo Draghi: qualcosa è andato storto

07 novembre 2021 a

a

a

Salvare il Natale? Giorgia Meloni torna a puntare il dito contro il governo di Mario Draghi sulla gestione del Covid e lo fa elencando punto per punto tutte le mancanze dell’esecutivo: “Dopo un anno, con l'86% circa della popolazione vaccinata con prima dose e l’83% con ciclo totale, se si parla ancora di ‘salvare il Natale’ si può dire che qualcosa è andato storto? Si può dire che - prosegue la presidente di Fratelli d’Italia in un post su Facebook - non è stato fatto nulla, per esempio, per potenziare i mezzi pubblici, mettere in sicurezza le scuole, proteggere le persone più fragili o ascoltare e studiare le esperienze dei medici di base per stilare un protocollo serio di terapie domiciliari? Le nostre proposte sono a disposizione da sempre, sarebbe il caso - conclude la leader di FdI - di passare ai fatti”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.