Bara vuota vicino ai cassonetti a Vercelli: giallo e choc per il rifiuto "speciale"

Sta facendo il giro del web e suscitando centinaia di commenti, la foto di una bara abbandonata a Vercelli davanti ai cassonetti della raccolta differenziata di plastica e vetro al rione Isola. La bara di legno, vuota, è stata notata nelle prime ore della mattina di domenica in via Trento, in un piazzale che si trova tra l’area Enel e il campo nomadi. Sconcerto e stupore in città. Come sia finita accanto ai bidoni dei rifiuti è tutto ancora da chiarire: per il momento la bara è stata rimossa e ora si faranno gli accertamenti del caso per cercare di risalire agli eventuali responsabili di questo macabro episodio.

