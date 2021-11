Mezzo milione di morti "entro febbraio", la previsione più nera dell'Oms: monito all'Europa

04 novembre 2021 a

La ripresa dei contagi con ritmi allarmanti in Germania e in Russia, oltre che nell'est, è preoccupante, così come le previsioni sulla pandemia. Per l'Oms, l'organizzazione mondiale della sanità, i ritmo di trasmissione in Europa del Covid-19 è "molto preoccupante" e nel Vecchio Continente potrebbe esserci "un altro mezzo milione di morti" entro febbraio.

La Germania conta 194 persone morte in un giorno per Covid-19, mentre i nuovi contagi balzano oltre 20mila. I dati preoccupano Berlino, tanto da spingere il ministro della Salute Jens Spahn a parlare di "pandemia dei non vaccinati" e da far pronosticare nuove restrizioni per chi non sia immunizzato. La cancelliera Angela Merkel, secondo il portavoce Steffen Seibert, ritiene "molto preoccupanti" i dati e l’aumento del tasso di occupazione dei letti negli ospedali. È "una pandemia delle persone non vaccinate" ed "grave", ha detto Spahn in conferenza stampa con Lothar Wieler, presidente del Robert Koch Institut. Ha lamentato la scarsità di controlli dei green pass nel suo Paese, invitando locali e luoghi pubblici a richiederlo di più.

