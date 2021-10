All'Università San Raffaele la prima edizione della Finance Law Academy

29 ottobre 2021 a

Orrick insieme a CELF (Center of European Law and Finance), SBS Business School dell'Università San Raffaele di Roma e con la media partnership di Financecommunity presenta la prima edizione della Finance Law Academy, un corso universitario di perfezionamento in diritto bancario e finanziario indirizzato a 35 giovani professionisti con un’esperienza lavorativa almeno biennale presso banche, istituzioni finanziarie e large corporate, che abbiano conseguito una laurea in giurisprudenza o in economia.

L’iniziativa didattica, coordinata da Patrizio Messina, Senior Partner Europe di Orrick e Diego Rossano, Professore Ordinario di Diritto dell’Economia all’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, nasce dalla forte volontà di valorizzare e contribuire alla crescita di giovani e meritevoli talenti con l’obiettivo di implementare il loro percorso professionale.

Al corso universitario di perfezionamento, interamente finanziato attraverso borse di studio dei promotori dell’iniziativa, hanno aderito mettendo a disposizione la propria competenza Professori Universitari di primari atenei italiani ed internazionali ed Avvocati del team Finance, Corporate e Regulatory & Fintech di Orrick.

Il corso, che inizierà il 19 novembre 2021 e si concluderà il 28 ottobre 2022, propone un ciclo di lezioni in videoconferenza, che includeranno la regolamentazione dell’attività bancaria e la gestione delle crisi bancarie, nonché la disciplina nazionale ed europea delle cartolarizzazioni, passando per l’approfondimento della normativa in materia di servizi di investimento e l’analisi di alcuni dei contratti più diffusi nel settore bancario e della finanza strutturata. A ciò si aggiunge una serie di seminari in streaming sui profili pratici di operazioni bancarie e finanziarie.

“E’ entusiasmante condividere la nostra esperienza nell’ambito della finanza sofisticata con i giovani talenti che avranno accesso all’iniziativa e proprio pensando alla loro crescita professionale abbiamo strutturato il programma del Corso che approfondirà sia il quadro regolamentare che gli aspetti operativi tramite i seminari” afferma Patrizio Messina.

“Il diritto bancario finanziario oggi è in una continua evoluzione tra normativa interna e internazionale e l’obiettivo del nostro Corso è quello di approfondire le attuali tematiche della materia e di offrire spunti di riflessione ai professionisti del settore” aggiunge Diego Rossano.

“Siamo lieti di contribuire a questa lodevole iniziativa considerata la nostra estrema attenzione all’inserimento nel mondo del lavoro di giovani studenti” conclude Sergio Pasquantonio, Presidente dell’Università San Raffaele di Roma. Il calendario della didattica e il bando di ammissione, con scadenza il 17/11/2021 h. 17.00, sono consultabili in homepage sul sito CELF a questo link: https://celfinance.org/

