Otto e Mezzo, “Draghi intransigente”. Nessun cambiamento sul green pass: avanti come un treno

L’Austria imita l’Italia sull’obbligo di green pass sul lavoro, metà dell’Europa orientale sta andando in lockdown e anche la Russia prende decisioni drastiche sugli ultrasessantenni. Con l’arrivo della stagione più fredda aumentano in tutta Europa i casi di Covid, una situazione che può spazzare via ogni polemica sulla certificazione verde. Per parlare della strategia sulla pandemia e le possibili conseguenze sulla politica a Otto e Mezzo, programma di La7 condotto da Lilli Gruber, è ospite Antonio Padellaro, fondatore de Il Fatto Quotidiano: “È difficile dire se le polemiche si spegneranno. È più semplice osservare quello che ha detto Mario Draghi oggi. In Parlamento si è rivolto all’85% degli italiani che sono vaccinati e li ha elogiati. Per lui vale questo numero. Sul green pass, senza stare a discutere delle polemiche, lui andrà avanti come un treno. Penso che la soluzione del problema green pass, vedremo se ci saranno ancora disordini e proteste, è strettamente legata al suo mandato come presidente del Consiglio. Se le destre, ovvero la Lega di Matteo Salvini che sta dentro la maggioranza e Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia che sta fuori, non capiscono che Draghi su questa linea non transige beh - analizza in conclusione Padellaro - i loro calcoli sono ancora più sbagliati rispetto a quelli fatti nelle recenti elezioni”.

