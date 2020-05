Vittorio Brumotti racconta l'aggressione: gli spacciatori sono arrivati all'improvviso e...

Vittorio Brumotti racconta l'aggressione subita a Milano mentre testimoniava lo spaccio di droga nei pressi di Porta Venezia. «Sono stato aggredito da un gruppo di spacciatori. Mi hanno colpito al volto in modo violento». Racconta così l’inviato di Striscia la notizia Vittorio Brumotti l’aggressione subita poche ore fa in una delle zone più centrali di Milano, Porta Venezia, dove l’inviato stava documentando lo spaccio in città in sella alla sua bicicletta. «Le forze dell’ordine e gli operatori sanitari sono immediatamente intervenuti - ha raccontato Brumotti - Voglio rassicurare tutti: sto bene e ho firmato per tornare a casa. Hanno provato ancora una volta a intimidirmi, ma anche questa volta non mi fermeranno».

In un video postato sul profilo Instagram di Striscia la Notizia, il reporter dà ulteriori dettagli sull'aggressione. "Amici di Striscia sto bene - ha detto - Oggi è andata un po’ così. Mentre documentavo l’ennesimo spaccio in pieno centro di Milano, fiumi di cocaina, dove ho documentato quasi 70 spacciatori che vendono morte sotto gli occhi di tutti, ad un certo punto, hanno iniziato a lanciare pietre, bottiglie. Per far sì che nessuno si facesse male mi sono allontanato ma si sono organizzati e sono arrivati di colpo, rubandomi l’attrezzatura, prendendo il mio bastone, spaccandomelo sulla mascella. Per fortuna, sono fatto di vibranio e sto bene. Hanno cercato di intimorirmi, ma andiamo avanti, andremo avanti. Sto bene, ragazzi, ci vediamo tra qualche giorno in tv”.