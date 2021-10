Operaio di 28 anni muore dopo un volo di 5 metri nel beneventano. Grave il suo collega

09 ottobre 2021 a

Incidente sul lavoro fatale per un operaio 28enne di Faicchio, nel beneventano. Stava lavorando al ripristino dei cordoli di alcuni balconi in viale degli Atlantici a Benevento. L’uomo, assieme ad un collega 37enne, si trovava su una piattaforma sollevata da una gru (la foto nell'articolo è di repertorio). Il mezzo, per cause ancora da chiarire, si sarebbe ribaltato improvvisamente causando un volo di oltre 5 metri per i due operai.

Entrambi sono stati trasportati all’ospedale San Pio di Benevento, ma per il 28enne, dopo una notte di sofferenze, non c’è stato niente da fare. Restano gravi intanto anche le condizioni del collega. La magistratura ha aperto un’inchiesta, occorrerà far luce sulla dinamica esatta dei fatti su cosa possa aver provocato il ribaltamento del mezzo.

