La missione romana di Argentero, cosa fa nell'hotel più amato dai registi

«Guarda, c’è Luca Argentero», dice una ragazza alla sua amica, proprio di fronte alla stazione Termini. È vero: il popolare attore torinese ha fatto una tappa nella capitale per girare insieme a Daniele De Rossi il nuovo spot di Gillette, nell’hotel Palazzo Montemartini.

Un luogo molto amato dal mondo del cinema e della pubblicità, l’albergo che fa parte di Radisson Collection: Eugenio Cappuccio ha girato lì le scene romane del prossimo film con Marco Giallini, «La mia ombra è tua», di Fandango e RaiCinema. E vogliamo dimenticare il video di Fabio Rovazzi per «La mia felicità»? Per non parlare dello spot Bulgari Parfum...



