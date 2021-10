L'Aria che Tira, Massimo Galli si lamenta per le intercettazioni: amareggiato, chissà da quanto tempo

Giorgia Peretti 07 ottobre 2021 a

Massimo Galli si dice amareggiato per l’indagine che lo vede protagonista. L’infettivologo dell’università Statale di Milano è ospite nella puntata di giovedì 7 ottobre de “L’aria che tira”, per commentare gli sviluppi dell’andamento della pandemia. Ma visto le recenti notizie sul suo coinvolgimento nell'inchiesta su presunti concorsi pilotati per le assunzioni nel mondo universitario, la conduttrice, Myrta Merlino non può fare a meno di sincerarsi dello stato d’animo del suo ospite. Il professor Galli è indagato per falso ideologico e turbativa d'asta assieme ad altri eminenti professori dell’Università di Milano per aver, secondo l’indagine, riservato i posti disponibili a persone che godevano della loro fiducia.

“Le chiedo solo questo insomma è preoccupato cosa è successo?”, domanda la conduttrice. Galli sembrava attendere il quesito: “In questo momento non ho nessuna intenzione di sembrare neanche vagamente reticente ma non mi sembra né opportuno né corretto che io entri in merito”. Poi prosegue il suo discorso sottolineando l’amarezza provata nello scoprire della vicenda attraverso i media: “Posso soltanto dire che come sempre o come molto spesso accade in questo paese leggi gli eventuali capi d'accusa prima sui giornali e poi e ne hai finalmente contezza”. All’infettivologo sarebbe stato intercettato anche il telefono: “Scopro di essere intercettato da chissà quanto tempo. Va bene, si vede che è giusto così. Insomma, per quanto riguarda, per il merito delle accuse ci sarà tempo, modo e luogo per parlarne. Non voglio passare per vittima perché anche questo lo troverei come dire disdicevole. Preferisco cercare di tenere la schiena dritta per quanto uno possa essere amareggiato questa cosa credo che sia fondamentale”,

La Merlino insiste: “Quindi apprende le cose dai giornali sono le stesse che leggo io”. “Ma sì poi con la questione dei trucchi veramente… Adesso verranno fuori le cose che dovranno venire fuori a tempo e modo”, ribadisce Galli. La conduttrice si arrende: “Va bene, la vedo amareggiato però andiamo avanti”.

