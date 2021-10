Ruby ter, show delle Olgettine in tribunale. Guerra e Sorcinelli senza freni: "Berlusconi? Faccia il nonno"

06 ottobre 2021 a

Ennesimo colpo di scena al processo Ruby ter, ora due ex olgettine vogliono "vuotare il sacco" come annunciato in aula. Il processo riprenderà il prossimo 20 ottobre nell’aula bunker di via Uccelli di Nemi dopo l’udienza di questa mattina nella quale sono stati acquisiti i verbali resi dal ragionier Giuseppe Spinelli, contabile di Silvio Berlusconi, in fase di indagini preliminari nel 2015. Spinelli sarebbe dovuto essere sentito in aula ma non si è potuto presentare perché è ricoverato in ospedale a Barcellona per un’operazione agli occhi.

A chiedere che fossero acquisiti i verbali di interrogatorio sono stati i pm, che hanno chiesto di poter depositare anche i documenti contabili forniti da Spinelli, che per l’accusa documenterebbero "le dazioni di denaro" alle giovani ospiti delle feste di Arcore. La difesa di Berlusconi e quelle della maggior parte degli imputati hanno acconsentito all’acquisizione dei verbali, mentre altri si sono opposti. I giudici si sono riservati di decidere se fare comunque testimoniare il ragionier Spinelli, limitatamente ad alcuni aspetti della vicenda. Dopo l’udienza di ottobre, sono state fissate ulteriori date il 3, il 17 e il 24 novembre.

"Non è stato uno scontro" quello sulla perizia medico-legale disposta dal tribunale di Milano a Silvio Berlusconi nel processo

Ruby Ter. Lo ha detto il suo avvocato Federico Cecconi al termine della ripresa del dibattimento dopo la rinuncia dell’ex premier con una lettera al legittimo impedimento per motivi di salute. "Noi abbiamo rappresentato - ha aggiunto il legale - in un modo molto lineare e forbito quella che era una posizione dal nostro punto di vista estremamente condivisibile". Per quanto riguarda la prosecuzione del processo, in cui il leader di Forza Italia è imputato per corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza con altre 27 persone nell’ambito delle presunte ’cene eleganti' ad Arcore, "facciamo le nostre valutazioni volta per volta. Dovremo evidentemente tenere conto di quello che ci verrà detto dai medici riguardo una compatibilità anche solo in termini di presenza, sempre ben accetta da parte mia, del dottore Berlusconi al nostro fianco in aula. C’è l’intendimento di chiarire la totale estraneità dai fatti del dottore Berlusconi", ha concluso Cecconi.

"Le sue condizioni di salute sono in cauto miglioramento", ha detto ancora il legale di Berlusconi, rispondendo a chi gli chiede dello stato fisico dell’ex premier.

Intanto si dicono pronte a parlare in aula due delle ragazze coinvolte. "Cene eleganti? Mi viene da ridere, non scherziamo" ha detto Alessandra Sorcinelli, una delle ospiti fisse alle feste di Arcore e imputata nel processo". Viene da ridere anche a me", ha chiesto Barbara

Guerra, che ha detto di essersi vergognata nel corso di alcune serate trascorse in compagnia del Cavaliere. "Ad una cena nella villa in Sardegna (Villa Certosa, ndr.) - ha chiarito - sono scappata per aver visto delle scene un po' oltre. Era una delle volte che frequentavo quella casa che per me era diventata un po' al limite della decenza".

"Berlusconi coni mi ha rovinato la vita" ha detto ancora la Guerra, che con la Sorcinelli ha detto di voler rispondere alle domande dei pm in aula e raccontare quello che ha visto durante le "cene eleganti". "Berlusconi non lo vedo, non lo sento, non intendo sentirlo e non sono più in buoni rapporti con lui - ha detto Guerra - Mi sento raggirata e indignata . Lui ha detto più volte che non c’entro con questa vicenda. Berlusconi conosce la mia famiglia. Io vengo da una buona famiglia, mio padre è un imprenditore anche lui e sentirmi dare della escort da 10 anni non me lo merito. La mia vita avrebbe dovuto comunque proteggerla e dire la verità su chi sono io, non continuare a nascondere e fare finta che non fosse successo nulla. Mi ha fatto solo promesse. Ma poi non è accaduto niente". "Essere etichettatta come escort per me è un dispregiativo - ha aggiunto - Berlusconi non mi ha mai difeso e sono molto indignata per questo". "Se può fare il presidente della Repubblica? - ha concluso

Guerra - Secondo me deve stare a casa a fare il nonno".

