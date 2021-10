Milioni di giovani depressi, il dato choc dell'Unicef

05 ottobre 2021 a

a

a

«Un giovane su tre con problemi di malessere psicologico, uno su cinque con problemi di depressione, uno su sette con una patologia psichica strutturata, il suicidio come seconda causa di morte (4 casi su 100 mila): questi i dati del Rapporto Unicef presentato oggi 5 ottobre.

La London School of Economics stima 400 miliardi di dollari all’anno come costo per l’economia di questa situazione, che in realtà è incalcolabile, perché il futuro non ha prezzo e questo disagio così esteso lo sta seriamente compromettendo». Lo afferma David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine degli Psicologi.

Effetto positivo del lockdown: drastico calo delle polveri sottili e dell'inquinamento

«Come per l’ecologia, servono provvedimenti per una "transizione psicologica" dal malessere e patologia ormai dilagante alla promozione del benessere psicologico. Se manca, è carente - continua Lazzari , è tutto lo sviluppo della futura persona che viene compromesso. Si va verso una società malata. È ora che dopo due anni di chiacchiere le Istituzioni e la politica prendano in mano la situazione».

«Senza Psicologi nella scuola o nei servizi sanitari non c’è possibilità di fare nessuna prevenzione, nessuno ascolto, sostegno e nessuna promozione di nuove risorse per affrontare la vita. Non bastano i vaccini contro il Covid, ora servono ’vaccinì per la psiche se vogliamo superare questa situazione che la pandemia ha aggravato», conclude il presidente del Cnop.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.