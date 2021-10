Consumatori in ginocchio, raddoppia il prezzo del metano

02 ottobre 2021 a

Metano alle stelle, la rabbia degli automobilisti: "Mai visto un aumento così". E la protesta monta ovunque, a partire dai social. E dire che un tempo era il carburante più economico. Marchio green, si faceva il pieno a costi assolutamente modici. Al confrontom, benzina e gasolio erano roba da ricchi. Ma negli ultimi giorni sta accadendo qualcosa che non sembrava possibile. Il prezzo del metano è aumentato ed è salito alle stelle. In certe zone d'Italia, per fare rifornimento di metano occorre pagare un costo addirittura di due euro al chilo.

Non se l’aspettava nessuno l’improvvisa impennata del metano dopo tanti anni di stabilità dei prezzi. I consumatori sono stati messi in ginocchio. Va detto che il metano non è utilizzato solamente dagli automobilisti, ma dall'intero settore dei trasporti (come i camionisti e chi guida i mezzi da lavoro). Una novità inaspettata e sgradita che rischia di mettere in crisi tutto il settore dei trasporti che utilizza questo carburante. Ma che cosa ha scatenato questo rialzo del prezzo? Per il Resto del Carlino, alla base c'è un aumento del costo della materia prima che da inizio anno è quasi triplicata. Questa crescita ha un'origine che viene da lontano, dalle prime liberalizzazioni degli anni 2000, passando per una crisi delle risorse che si è fatta progressivamente più seria. A ciò si unisce, come sottilinea anche Federmetano, la grande crescita dell'economia asiatica e la sua crescente richiesta di risorse energetiche per cui è disposta a pagare meglio le forniture. Si tratta dunque anche di un problema legato alla globalizzazione.

Certamente ora le associazioni di categoria, a partire proprio da Federmetano, protesteranno e cercheranno di riportare i prezzi del metano a livelli accettabili, ristabilendo un equilibrio con misure-tampone. Resta il fatto che tutto il settore è in allarme e circa 1.200 stazioni di metano in Italia in subbuglio. Proprio adesso che questo carburante si trovava davanti ad un'opportunità storica dell'introduzione degli impianti self service.

