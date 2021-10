Incredibile in Turchia, ubriaco dato per disperso nei boschi partecipa alle sue ricerche

Giada Oricchio 01 ottobre 2021 a

Ubriaco dato per disperso partecipa alle sue ricerche. L’episodio è talmente grottesco da sembrar finto eppure è successo davvero. Nel distretto di Inegöl, nella provincia nord-occidentale di Bursa, in Turchia, Beyhan Mutlu, 50 anni, aveva trascorso una serata a bere con gli amici ubriacandosi al punto da smarrirsi di notte nei boschi e perdere la retta via casalinga. Non vedendolo tornare, la moglie ha contattato gli amici e dato l’allarme.

Vicini di casa, volontari e forze dell’ordine con ampio spiegamento di mezzi e cani si sono mobilitati in piena notte per ritrovare l’uomo. Tutti tra alberi e sterpaglie, anche Mutlu che vagando nella selva si è imbattuto proprio nei ricercatori. Non gli è venuto minimamente in mente che fossero lì preoccupati della sua sorte e così si è unito al gruppo per dare la caccia a sé stesso!

Quando però ha sentito pronunciare ad alta voce più volte il suo nome ha capito che qualcosa non quadrava e a una delle persone che urlava ha detto stupito: “Sono qui, perché mi chiami?”. Incredulità generale e fine dei patimenti. La polizia ha fermato Beyhan Mutlu che ormai si era ripreso dalla sbronza e ha ascoltato la sua versione dei fatti prima di riconsegnarlo alla moglie. A riportare la surreale vicenda è stato il quotidiano turco Daily Sabah.

