La rissa a Milano finisce nel peggiore dei modi: morto un 22enne

Questa notte, a Pessano con Bornago, comune in provincia di Milano, in via Monte Grappa, i carabinieri e personale 118 sono intervenuti per una rissa consumata in strada tra diversi giovani. Sul posto sono stati soccorsi due soggetti, di cui uno, italiano classe 2005, è stato trasportato presso l’Ospedale di Melzo con ferite alla testa, non in pericolo di vita, mentre il secondo, italiano classe 1999, è stato trasportato presso l’Ospedale di Monza con ferite di arma da taglio al torace, è deceduto. Sono in corso rilievi e accertamenti dalla S.I.S. del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei Carabinieiri di Milano.

