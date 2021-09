Andria, la pasta al forno come merenda in classe. La dirigente punisce gli studenti dell'Istituto "Colasanto"

30 settembre 2021 a

a

a

Anche la trasgressione culinaria a scuola va punita. La pensa così la dirigente scolastica dell'Istituto "Colasanto" di Andria, in Puglia, dove i ragazzi di una classe prima, colpevoli di aver fatto ricreazione con le tagliatelle al forno, sono stati puniti con una nota disciplinare. A scuola con la pasta al forno come merenda? Assolutamente vietato. In dieci avrebbero consumato in aula con vaschette monoporzione di tagliatelle al forno, una merendina prelibata ritenuta però eccessiva dalla preside che ha fatto scattare il provvedimento disciplinare. Adesso rischierebbero persino la sospensione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.