Green pass, pure Maurizio Crozza demolisce il certificato: "Vi spiego io le assurdità"

Maurizio Crozza* 29 settembre 2021 a

a

a

Che bella la normalità. Tutti con le mascherine: sembra Taleban Fratel Crozza. Questa è la normalità: non potete ridere, io non vi vedo ridere. No, potete ridere, ma cosa vi hanno detto prima? Non potete alzarvi. Non potete spostarvi. Se vi scappa qualcosina state fermi h. Non si può fare nulla: non guardate le telecamere, eh? È la normalità, bellissima la normalità, no? Pere, l'unica cosa bella è che noi siamo i buoni. Voi siete i fratelli buoni. Noi siamo i buoni.

Silvano Belfiore è buono. Andrea Zalone è buono. Noi siamo i buoni, ah che meraviglia! E perché siamo i buoni? Perché siamo tutti vaccinati e tamponati. Ma soprattutto noi siamo greenpassati! Ahhh! L'avete fatto vedere il green pass, giusto? Ragazzi, non facciamo come Red Ronnie: su i green pass, tirateli fuori! Fateli vedere, vi prego... Su i green pass! Sventoliamoli! Guarda che sfiga: una volta tiravamo fuori l'accendino, ti ricordi? E adesso? Che bello.., adesso sventoliamo la cartella clinica. Vedete? Noi siamo i buoni. Non come Red Ronnie che è cattivo. Non come Massimo Cacciari che è cattivo. E Alessandro Barbero, cattivo! Gianni Vattimo, cattivo! Carlo Freccero, cattivo! Ragazzi, non è che stiamo facendo il tifo per la parte sbagliata? Avete presente nei film di fantascienza? Sai quelle società del futuro dove sono tutti ordinati, obbedienti, schedati...

E poi ci sono due tipo Ewan McGregor e Scarlett Johansson che si ribellano a un mondo in apparenza perfetto, ma che in realtà li rende tutti schiavi. Ecco, quando noi guardiamo questi film a casa, noi stiamo con i ribelli, eh? Noi stiamo con Ewan McGregor... Ora mi direte che io sto con Ren Ronnie. Chiaramoci: io non sono un no vax, non sto con i no vax (...) Io però mi pongo delle domande. Il green pass dura 12 mesi. Io ho fatto la seconda dose di Pfizer il 17 di maggio, quindi fino all'anno prossimo sto tranquillo, no? Ca. .o! Sono in una botte di ferro, no? No, proprio no. Leggo dai giornali: «Pfizer, l'efficacia contro i ricoveri si riduce dopo quattro mesi...». E che ca. .o! Mi è scaduto la settimana scorsa. Quindi da lunedì scorso io rischio la Intensive Therapy. Ma allora perché? Perché il mio green pass dura 12 mesi se dopo 4 mesi rischio di essere ricoverato? Altra domanda: perché il tampone prima durava 48 ore e ora lo hanno portato a 72 ore? L'hanno prorogato? Cosa è? Un condono?

Fratelli, io sul green pass vi giuro che vacillo. Ma è anche lo Stato che mi fa vacillare. obbligatorio per andare in teatro, ma non per andare a messa. Sul Frecciarossa si, sui treni regionali no. Per gli universitari si, per i liceali no. In aereo si, in metropolitana no. Ci sono ancora 15 mila carabinieri e 16 mila poliziotti senza il vaccino. Cioè, un carabiniere non greenpassato mi chiede i documenti: «Documenti, Crozza!», io dico «Dammi il green pass, tu!».

Hai capito? E se non ce l'ha? Se non ce l'ha, allora puoi arrestarlo tu... La verità è che il green pass - diciamocelo- è un mezzuccio per farci vaccinare tutti. Non rendono il vaccino obbligatorio, ma costringono a farlo anche chi è contrario. Senza il green pass fai la vita sociale di un senegalese al parco con i bonghi. E non puoi manco farti un tampone ogni tre giorni: ti viene il naso di Gérard Depardieu, non è possibile. Il green pass è un sotterfugio, diciamocelo. Nel resto di Europa oltre a non avere obbligo vaccinale non hanno manco un green pass così draconiano- oh, scusate, dragoniano...- fra supergreen pass e restrizioni al momento noi italiani siamo i più rigidi di tutti. Persino i tedeschi- è un miracolo- lo pensano di noi. Forse ci sta cambiando il dna. Gli svizzeri hanno già cominciato a dire: «Puntuale come un italiano»...

*MONOLOGO IN FRATELLI DI CROZZA DEL 24/9/2021.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.