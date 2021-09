L'ultimo schiaffo a Matteo Vanzan, caduto a Nassiriya. Alla famiglia niente Tfr: "Era solo un volontario"

28 settembre 2021 a

a

a

Un cortocircuito tutto italiano che rappresenta un schiaffo ai nostri soldati. "Reddito di cittadinanza ai criminali sì, il Tfr ai familiari di un caduto per la Patria no. Chiamatelo pure schifo di Stato. L’ultimo oltraggio contro i nostri militari riguarda il caduto Matteo Vanzan, primo caporal maggiore dell’Esercito Italiano, morto il 17 maggio del 2004 durante un combattimento a Nassiriya, in Iraq, nell’ambito dell’operazione Antica Babilonia. Nel corso di uno scontro con dei miliziani iracheni, una granata di mortaio gli aveva reciso gravemente un’arteria femorale. Morì dissanguato", ricorda il sito 7Colli.

A 17 anni da Nassiriya. Meloni e Salvini: eroi caduti per la libertà

la vicenda riguarda i tragici fatti di 17 anni fa. "Dopo la morte del militare italiano, lo Stato infligge la beffa più atroce ai familiari. Gli ha infatti negato l’erogazione del Tfr, della liquidazione, perché Vanzan, che all’epoca aveva appena 22 anni, era 'volontario in ferma breve'. Quindi non ne aveva diritto". In estrema sintesi, Vanzan "croce d’onore da Ciampi ma per lo Stato non merita il Tfr".

I colloqui segreti di ITA, come farsi assumere dalla nuova Alitalia



Già, perché il 7 aprile 2006 il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, conferì alla memoria di Vanzan la Croce d’onore riservata alle vittime degli atti di terrorismo o degli atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all’estero. "A 17 anni di distanza, però, mamma Lucia e papà Enzo chiedono all’Inps il riconoscimento del Trattamento di fine servizio, l’equivalente del Tfr per i dipendenti pubblici statali. Richiesta respinta dall’Istituto di previdenza, che è convinto che 'il militare, volontario in ferma breve all’epoca del decesso, non possa essere considerato titolare di un rapporto di impiego e non abbia perciò titolo all’erogazione del Tfs".

La casta si fa pagare anche i tamponi obbligatori: l'ultima vergogna della politica

Uno sfregio che bucia troppo. Per questo i genitori del militare si sono rivolti al Tar per chiedere la condanna dell’Inps al pagamento dell’emolumento, "in base alla legge emanata nel medesimo anno in cui scomparve il giovane. I giudici hanno però rilevato che 'il ricorso potrebbe risultare inammissibile per difetto di giurisdizione', in quanto la competenza sarebbe del Tribunale ordinario. Uno schifo di Stato in piena regola", che continua.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.