Giacomo Sartori ritrovato impiccato dopo il furto dello zainetto

E' stato trovato morto Giacomo Sartori, il 30enne di Mel, il centro nell'hinterland di Belluno scomparso una settimana fa a Milano dopo una serata trascorsa con gli amici in un locale. Il giovane era solo un po' sconvolto perché aveva subito il furto del suo zainetto. Ma niente di più. Sette giorni dopo l'ultimo avvistamento il cadavere del ragazzo è stato trovato nelle vicinanze della sua auto aziendale, che era stata rintracciata due giorni fa nei pressi di Cascina Caiello a Casorate Primo nel Pavese. Chiavi della macchina e cellulare erano accanto al corpo.

Al momento gli investigatori dell'Arma propendono per il gesto «autolesivo» anche se gli investigatori non escludono altre piste e indagano ad ampio raggio. All'interno della vettura i militari avrebbero trovato la ricevuta del mancato pagamento del pedaggio autostradale da Milano a Binasco. Sono subito stati fatti i rilievi e l'ispezione del corpo da parte del medico legale. Il corpo senza vita del giovane stato scoperto ieri mattina in un bosco che costeggia via Cascina Caiella. Il 30enne era stato visto per l'ultima volta la sera di venerdì 17 settembre dopo aver trascorso la serata con degli amici in un'enoteca di via Vittorio Veneto a Milano. Intorno alle 23 e 30 si è allontanato manifestando solo un leggero turbamento per il furto subito in precedenza dello zaino con all'interno il portafoglio, documenti e il pc aziendale. Da quel momento non si hanno avuto più sue tracce se non quelle del passaggio nella notte tra venerdì e sabato al casello di Motta Visconti (Pavia) con la sua auto aziendale, Volkswagen Polo, e poi l'attivazione, per l'ultima volta del suo telefono, alle 7.15 della mattina successiva. Lunedì non si era presentato ad appuntamenti e l'azienda di software di Assago per cui lavorava aveva telefonato alla famiglia per avere sue notizie. Ieri mattina il tragico epilogo con il ritrovamento di Giacomo senza vita trovato impiccato con un cavo elettrico.

