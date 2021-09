Trieste, il candidato sindaco non vuole mettere la mascherina alle Poste: arrestato. Il video su Facebook

21 settembre 2021 a

Finisce agli arresti domiciliari a poco meno di due settimane dalle elezioni amministrative. È accaduto a Trieste dove il candidato sindaco per il Movimento 3V Ugo Rossi è stato arrestato dai Carabinieri per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale e lesioni aggravate.

Tutto ha avuto inizio quando i militari, così viene ricostruito da una nota dell'Arma, erano intervenuti presso l’ufficio postale di San Giovanni dove erano stati segnalati problemi tra gli addetti all’ufficio e due utenti che rifiutavano di indossare correttamente la mascherina all’interno dei locali. Una volta giunti sul posto i carabinieri avevano trovato l'aspirante sindaco Rossi che dava sostegno a due persone che rifiutavano di rispettare le norme anti Covid.

I militari hanno dunque chiesto al candidato alle Comunali di esibire un documento ma questi si è rifiutato di consegnarlo e ha opposto una ferma resistenza, culminata poi in quello che viene definito com e un vero e proprio scontro fisico. Nella circostanza, due Carabinieri sono rimasti feriti e sono stati trasportati al pronto soccorso del Cattinara. Ugo Rossi è stato poi caricato - a quanto pare, a fatica - su un’auto e portato alla caserma di Via Hermet di Trieste, dove è stato dichiarato in arresto. Al termine delle formalità di rito Rossi ha accusato un malore ed è stato portato all’ospedale. Successivamente sarà accompagnato presso la propria abitazione e posto agli arresti domiciliari, a disposizione della Procura della Repubblica di Trieste.

Nei momenti precedenti all'episodio che ha portato all'arresto Rossi ha pubblicato su Facebook una diretta, filmando all'esterno dell'ufficio postale dopo che il direttore ha chiamato i carabinieri. "Quando vincerò le elezioni cambierà tutto, dice il candidato. "Siamo all'assurdo, chiamano la polizia per una mascherina mezza abbassata, risponderanno alla Costituzione italiana..." dice il candidato che lancia slogan al megafono.

