Taglio chic per il cane: è boom anche in Italia. Ecco il parrucchiere per Fido

Lunghi, corti, raccolti con un fiocchetto o morbidi e naturali. Anche le acconciature per gli amici a quattro zampe seguono le tendenze e le mode. Chi non ricorda la mitica scena del film «Edward mani di forbice» dove, rapito da un estro creativo, il protagonista inizia a tosare i cagnolini del quartiere creando dei look eccentrici. Una cosa è certa, bellezza a parte, prima di realizzare tagli ad hoc bisogna fare attenzione alla buona condizione del pelo. Già, perché il pelo dei cani ha numerose funzioni, contrariamente a quello che si può pensare aiuta anche la termoregolazione proteggendo dai raggi solari, infatti, eliminarlo significherebbe esporre la pelle a contatto diretto con i raggi del sole rischiando di provocare scottature, irritazioni, eritemi e secchezza. Dall'isola di Taiwan, intanto, sta divampando una nuova moda che consiste nel toelettama anche Maltesi e Bichon, vittime di questi nuovi tagli e di una competizione sfrenata dei proprietari sui social. In ogni modo, l'effetto è sorprendente e ci regala una straordinaria galleria di cani dalle teste quadrate o rotonde.

Altra tendenza è il «dog grooming», in Usa, Catherine Opson, toelettatrice professionista, ha già vinto numerosi premi tingendo il pelo dei suoi due cani. I suoi due cani, Kobee Porsche, sono stati le «tele» su cui la donna ha sperimentato i colori più disparati dipingendo orecchie, zampe, coda e tutto il resto. Professionista nel suo settore, ha deciso di trasformare la toelettatura per cani, da qualcosa di utile e necessario per la cura dei nostri animali a quattro zampe, a qualcosa che si avvicina molto di più all'estetica e a volte all'arte. Insomma siamo passati dal contenuto alla forma anche in una pratica come quella della cura del pelo dei cani così importante e funzionale per i nostri fedeli amici. Una trasformazione resa possibile mediante l'utilizzo di colori a base vegetale che, applicati sulla pelliccia sapientemente dosata e modellata, davano certamente un look tutto nuovo a barboncini, maltesi e altri cani a pelo lungo che, da un momento all'altro, si ritrovano a passare da docili creaturine a bestie feroci della savana.

Toelettature a parte è importante spazzolare sempre molto bene i nostri amici a quattro zampe, per garantire al proprio animale un manto liscio, senza nodi e soprattutto garantire la ricrescita del pelo, oltre che per eliminare lo sporco. Pettinando un animale si è in grado di stimolare e si attiva la circolazione sanguigna, massaggiando delicatamente la pelle e soprattutto eliminando i peli morti che in fase di muta sono molto più soventi. Una spazzolatura frequente è consigliata sia per cani che gatti, sia che essi abbiano il pelo corto che lungo, affinché si possa scongiurare la formazione di fastidiosi nodi.

