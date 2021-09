Uomo di 88 anni uccide la figlia nel giorno del suo compleanno e si spara

17 settembre 2021 a

Uccide la figlia nel giorno del suo compleanno e si toglie la vita. La terribile storia si è consumata stamattina nel padovano. A Sarmeola di Rubano, dopo un litigio in casa, l'uomo di 88 anni, nato in Serbia e residente a Monfalcone (Gorizia), ha tolto la vita alla donna 60enne e poi si è sparato, morendo.

Secondo la ricostruzione dei fatti l’uomo, Stelvio Cerqueni, avrebbe raggiunto la figlia Doriana, nata anche lei in Serbia, e avrebbe fatto fuoco puntando la pistola al volto per poi rivolgere l’arma contro di sè. Ancora in corso indagini per chiarire le ragioni del gesto. Dopo la discussione tra i due, la donna ha cercato di fuggire, ma l’uomo l’ha rincorsa, e l’ha uccisa esplodendole contro alcuni colpi di pistola davanti al cancello dell’abitazione e poi si è suicidato.

Entrambi i cadaveri sono stati trovati sulla strada da alcuni parenti che stavano andando nella casa per festeggiare il compleanno della donna. Rilievi tecnici sono in atto da parte dei carabinieri del nucleo investigativo di Padova.

