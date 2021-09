Covid, nonostante il terrore di Speranza l'Italia è il Paese più al sicuro in Europa

17 settembre 2021 a

L'Italia è il Paese dove il Covid sta circolando meno in Italia. Anche oggi dati in calo per quanto riguarda contagi e ricoveri, si spera li abbia letti anche il ministro Roberto Speranza che continua a spargere terrore.

«Il nostro Paese si caratterizza con la circolazione più contenuta in Europa». Lo ha detto il presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, durante la Cabina di regia per il monitoraggio dell’epidemia da Covid 19. «Dalla mappa Ue emerge che l’Italia si sta "schiarendo" con due regioni più rosse. In Europa la circolazione del virus sta decrescendo. Il nostro Paese si caratterizza per una circolazione contenuta, altri Paesi sono in decremento però sempre con una circolazione superiore alla nostra. A livello Ue siamo quindi in una situazione di stabilità o lieve decrescita come nel nostro caso».

Obbligo di green pass e intanto calano contagi e ricoveri

«L’indice di trasmissibilità Rt si colloca intorno a 0,83 a livello nazionale e la proiezione è stabile a 0,82. L’indice ci mostra una situazione di stabilità rispetto alla trasmissibilità e anche l’ospedalizzazione è in decrescita» aggiunge Brusaferro.

Poi un punto sui vaccini. «Osservando i dati della campagna vaccinale, va menzionato il dato della popolazione più giovane», dai 20 ai 29 anni, ma anche dai 12 ai 19. In particolare, «tra i 20 e i 29 anni le vaccinazioni stanno crescendo molto rapidamente e hanno quasi raggiunto la fascia 50-59».

