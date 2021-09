Rivelata la truffa dei medici no-vax: antitetanica per evitare il vaccino anti-Covid

16 settembre 2021 a

L’ultima trovata dei medici no vax per non perdere il lavoro a Torino: pur di non farsi vaccino Covid, fanno il vaccino dell’antitetanica. Ma li hanno pizzicati e la loro scusa sarebbe valsa solo per evitare Astrazeneca e J&J. Non Pfizer e Moderna. A rivelare i casi è La Stampa, che riferisce come Antonio Rinaudo, ex-pm ed ora responsabile della campagna vaccinale del Piemonte, parli di “truffa” in piena regola. Nelle indicazioni per la somministrazione della antitetanica è infatti prescritta un'attesa di almeno tre mesi a seguito dell'iniezione per poter ricevere un vaccino che contenga virus attenuati. Cosa che non succede con l’inoculazione dei prodotti a mRna. Chi sgarra, è quanto chiedono i direttori generali delle Asl, deve essere subito segnalato alla Procura della Repubblica.

