Le figuracce della Raggi sono globali. Da New York: Roma è la città più sporca del mondo

Al termine del suo mandato da sindaco di Roma mancano ormai un paio di settimane, ma le brutte figure della gestione della Capitale da parte di Virginia Raggi sono macchie indelebili sulla pelle dei romani. Il nuovo attacco alla città che si prepara ad andare al voto per eleggere il nuovo numero uno del Campidoglio è arrivato da un articolo apparso sulla versione newyorchese di TimeOut, nota rivista di viaggi e riferimento di mezzo mondo per gli spostamenti.

Nel suo pezzo Will Gleason centra il focus sulla Grande Mela: “Al sondaggio hanno partecipato otre 27mila cittadini di centri urbani situati in diversi continenti riguardo a una vasta gamma di argomenti. Oltre alle tematiche trattate negli anni precedenti, comprese le condizioni dei ristoranti e della vita notturna , quest’anno il sondaggio si è focalizzato in particolar modo sull’impegno profuso dalle comunità locali, sugli spazi verdi e sull’impegno per la sostenibilità. E se New York ha ottenuto voti alti in numerosi campi, classificandosi nella top 5 delle città, oltre a essere dichiarata la città più entusiasmante del mondo, ha raggiunto un assai più negativo traguardo. È infatti attualmente ritenuta una delle città più sudicie del mondo”. E chi riesce a far peggio di New York? Soltanto Roma e Bangkok, al secondo posto dopo la capitale d’Italia. Secondo un vasto numero di viaggiatori all’ombra del Colosseo si trova la peggiore sporcizia del mondo: un triste primato di cui non bisognerebbe andare tanto fieri.

