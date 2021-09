"Stavo per morire e poi..." Caso Anakinra a Fuori del coro, perché il farmaco anti-Covid ancora non è stato approvato?

14 settembre 2021 a

a

a

A Fuori dal coro, il programma di Roberto Giordano in onda martedì 14 settembre su La7, si racconta la storia di Roberto Giacomelli. Si era contagiato con il Covid nella prima ondata, e stava per morire. Prima di incontrare l'Anakinra, il farmaco che, secondo il servizio di Fuori dal coro, gli ha salvato la vita.

Modello Svezia: no green pass e meno vaccinati dell'Italia, ma soli 38 morti in un mese

Dopo una decina di iniezioni tutto è cambiato, ricorda la moglie dell'uomo. "Pochi giorni e poi l'infettivologa ha detto che miracolosamente stava migliorando".

Questo farmaco, l'Anakinra, ancora non è autorizzato e sono in corso degli studi dal 2020. Per Lorenzo Dagna, primario di Immunologia e reumatologia al San Raffaele di Milano, informa che i pazienti che lo hanno ricevuto hanno un rischio di morire inferiore del 55 per cento rispetto a chi ha ricevuto altre terapie.

"Arma di distrazione" Meloni all'attacco, perché il governo insiste col green pass

Il 21 maggio del 2020 l'Aifa ha ricevuto la richiesta di approvazione, ma "è ancora fermo in cassetto", è il commento del servizio andato in onda.

Il farmaco ridurrebbe di molto la mortalità, dal 55 per cento fino, in certi casi, dell'80 per cento, perché non approvarlo, si chiede il servizio? "Io sono la prova vivente che funziona" dice Giacomelli.

Bassetti in festa: "Ecco il farmaco contro il Covid. La Ue lo approvi subito"

Oltre allo studio di Dagna sono diverse le ricerche in atto sul farmaco. Si tratta di un antifiammatorio e gli effetti sul Covid sono stati analizzati dalla ricerca 'Save-More', uno studio di fase III. Il farmaco in associazione con lo standard terapeutico attuale nei pazienti con polmonite da Covid-19 da moderata a grave è statp in grado di ridurre ricoveri in terapia intensiva e morti. La diminuzione della mortalità relativa è stata del 55%, raggiungendo l'80% nei pazienti colpiti da tempesta citochinica nella ricerca condotta da Swedish Orphan Biovitrum AB (Sobi) e Istituto ellenico per lo studio della sepsi, sono stati pubblicati su 'Nature Medicine'.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.