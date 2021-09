Bye bye talebani, le calciatrici della nazionale giovanile afghana sono fuggite in Pakistan

15 settembre 2021 a

Erano nel mirino dei talebani da giorni, dato che il nuovo regime in Afghanistan vieta alle donne di praticare qualsiasi sport. E così le giocatrici della nazionale giovanile di calcio sono volate in Pakistan insieme ai loro familiari.

La conferma della clamorosa fuga arriva dall’emittente Dawn, che ricordan come il governo di Islamabad abbia concesso alle calciatrici visti per motivi umanitari dopo la caduta dell’Afghanistan nelle mani dei talebani, che le avevano minacciate perché praticavano uno sport. Le giocatrici avrebbero dovuto inizialmente raggiungere il Qatar, dove già si trovano migliaia di rifugiati afghani, ospitati in uno degli impianti realizzati per la Coppa del Mondo di calcio del prossimo anno, ma erano rimaste bloccate in Afghanistan dopo l’attentato del 26 agosto all’aeroporto di Kabul.

Mentre la maggior parte della squadra nazionale femminile dell’Afghanistan era riuscita a partire l’ultima settimana di agosto dopo un accordo con il governo australiano, la squadra giovanile non era riuscita a lasciare il Paese per problemi di passaporti. Da allora le calciatrici si erano nascoste per sfuggire ai Talebani.

L’azione per portare in Pakistan le 32 calciatrici - per un totale di 115 persone, comprese le loro famiglie - è stata avviata dalla ong britannica Football for Peace in collaborazione con il governo e la Federazione calcistica pakistana.

