Vissani contro tutti, in tv scoppia la rissa

Francesco Fredella 10 settembre 2021 a

a

a

Reddito di cittadinanza e stipendi: l'argomento riscalda la puntata di Morning News, su Canale5. Vissani contro tutti. Soprattutto contro un imprenditore in collegamento, che si chiama Martinelli. "Il reddito è un freno allo sfruttamento", dice l'imprenditore. Vissani non ci sta e tuona: "No. Lui dice stupidaggini. Un cameriere fa 6 ore e prende 1.200 euro in Italia. In Germania prendono 1.000 euro. Lì c'è sfruttamento, vada all'estero". Martinelli, l'imprenditore in collegamento a Morning News, risponde a Vissani.

E la tele-rissa continua. Interviene anche il deputato Gianfranco Librandi: "Il lavoro bisogna crearlo, non pensare al reddito di cittadinanza". Cecchi Paone interviene e difende il deputato così: "Tutti noi diciamo che bisogna aiutare chi è in difficoltà, ma occorre rivedere le storture. Qui il problema è nel turismo, che non è industrializzato. Parliamo solo di camerieri, cuochi o gente che lavora negli alberghi ma il reddito di cittadinanza è competitivo rispetto a lavori che durano due o tre mesi".

Video su questo argomento Vissani si cucina il governo: noi chiudiamo e loro in auto blu

Poi Vissani rincara la dose e lo show continua. "Cerchiamo professionisti. Li paghiamo 1.200 euro e, dopo poche ore, sono stanchi", dice in diretta e va in scena un altro scontro. Stavolta con Librandi. "Sei fuori mercato. Datti all'ippica. E' una vergogna che ti chiamano", urla Vissani. Librandi sorride e non accetta la provocazione lanciata dallo chef che va in ebollizione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.