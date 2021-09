Surgelati scaduti venduti al supermercato: maxi sequestro a Roma, Tivoli e Latina

09 settembre 2021 a

Surgelati scaduti da anni e venduti al pubblico nel supermercato di una nota catena a Roma, Tivoli e in provincia di Latina. Il maxi blitz degli agenti di polizia e dei carabinieri del Nas, che ha dato esecuzione a un decreto di perquisizione personale e locale presso un deposito e sei supermercati affiliati, ha permesso di sequestrare 6 tonnellate di prodotti alimentari.

Nel corso delle perquisizioni, effettuate tra Tivoli, Roma e la provincia di Latina, la maggior parte dei generi alimentari sequestrati era già in vendita (prodotti carnei e ittici congelati, salumi, insaccati, latticini) con la data di scadenza superata anche da alcuni anni e tutti privi di tracciabilità. Inoltre è stato sequestrato un intero magazzino con 2 celle frigorifero e 3 frigo/congelatori. La catena di supermercati finita nel mirino dei Nas è riconducibile a un uomo di 63 anni, che adesso è indagato per i reati di frode in commercio di sostanze alimentari nocive e in cattivo stato di conservazione.

