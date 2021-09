Maria Elena Boschi, salta fuori la foto in braccio a "cicciobello", irriconoscibile

07 settembre 2021 a

Oggi è fidanzata felicemente con l’attore e dentista Giulio Berruti ed è già ex ministro a 40 anni, ma in passato era “un’altra persona”. Il sito “Dagospia” ha ripescato dagli archivi virtuali una fotografia inedita di Maria Elena Boschi, esponente di Italia Viva, per uno dei suoi terribili indovinelli. Capelli ricci scuri, sorriso ammiccante, volto paffutello, pantaloni neri aderenti in acetone lucido. Il tutto in braccio a un “cicciobello”, come scrive il sito di Roberto D’Agostino.

L’indovinello ci sta tutto perché MEB è davvero irriconoscibile: “Sono passati vent’anni, nel frattempo lei avrà perso una ventina di chili, allisciato l’acconciatura riccioluta e gettato nel cassonetto quei terribili pantaloni in satin”. Una metamorfosi da far invidia a Kafka. Messe da parte le feste, Maria Elena Boschi si è buttata anima e corpo in politica anche se in un’intervista a “Verissimo” non ha nascosto il suo desiderio di diventare madre grazie all’amore del suo Giulio.

