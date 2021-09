Ospedali pieni e gravi danni: l'Oklahoma alle prese con gli effetti della strampalata cura con l'ivermectina

04 settembre 2021 a

I danni della disinformazione a volte possono essere incalcolabili. Negli Stati Uniti da diversi giorni è nata la moda di curare l’infezione dal virus che causa il Covid con l’ivermectina, un vermifugo usato in campo veterinario, in particolare per far guarire i cavalli che hanno i vermi. Brian Tyler Cohen, esperto di politica e autore di un famoso podcast negli Usa, ha lanciato l’allarme che riguarda in particolare gli ospedali dell’Oklahoma: i nosocomi hanno visto un boom di pazienti che sono finiti in pronto soccorso per overdose del farmaco. Il giornalista riporta poi la testimonianza di medico, che ha affermato che le persone stanno persino segnalando la perdita della vista. “Gli ospedali sono così pieni che le vittime di arma da fuoco hanno difficoltà a farsi curare” il triste messaggio che arriva da Oltreoceano. La rischiosa falsa cura sta già provocando numerosi danni.

