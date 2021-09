L'integratore alimentare è pericoloso: ritirato del ministero della Salute per la presenza di ossido di etilene

03 settembre 2021 a

Dopo la pasta e il prosciutto il ministero della Salute interviene nuovamente per tutelare la salute dei cittadini italiani. Il dicastero guidato da Roberto Speranza ha pubblicato gli avvisi di richiamo di altri sei lotti dell’integratore alimentare Emacrit in bustine dell’azienda farmaceutica Pharma Line Srl per la “presenza di ossido di etilene nel prodotto finito”. Altri cinque lotti erano già stati richiamati per lo stesso motivo a fine luglio, quando la problematica era stata segnalato anche dai supermercati Coop. Le confezioni su cui si è posta l’attenzione sono quelle da 120 grammi, appartenenti ai lotti numero SG19010, numero SG19011, numero SG19012 e numero SG19013 con il con il termine minimo di conservazione (Tmc) 31/10/2021, e i lotti numero SG20021 e numero SG20002 con il Tmc 28/02/2022. L’integratore alimentare richiamato dal mercato - sul sito del ministero si parla di “rischio chimico” - è stato prodotto per Pharma Line Srl dall’azienda Sigmar Italia (Fareva Group) nello stabilimento di via Sombreno 11, ad Almè, comune della provincia di Bergamo.

