Prosciutto cotto ritirato dai supermercati, il marchio contaminato: a rischio listeria

Scatta l'allarme sul prosciutto cotto. Il sito francese "Rappel Conso", che si occupa di prodotti pericolosi, avverte i consumatori sull'allerta listeria all'interno delle vaschette Herta, popolarissimo marchio venduto in molte catene di supermercati. La listeriosi è un’infezione causata dal batterio Listeria monocytogenes che si contrae con l’ingestione di cibo contaminato: è inserita fra le malattie trasmesse attraverso gli alimenti.

Al momento è in corso la fase di ritiro in tutti i negozi delle vaschette commercializzate tra il 25 e il 27 agosto e la cui data di scadenza è fino al 22 settembre. La dose infettiva di Listeria però non è ancora stata accertata e il ritiro è a scopo precauzionale: la maggior parte dei soggetti adulti in buona salute non presenta alcun sintomo dopo il consumo di alimenti contaminati mentre può portare allo sviluppo di un quadro clinico severo, soprattutto fra neonati, anziani, donne gravide e adulti immuno-compromessi.

