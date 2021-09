Il green pass per manifestare contro il green pass: la soluzione finale di Draghi secondo Osho

03 settembre 2021 a

Il pugno duro di Mario Draghi sul green pass visto con l'occhio di Federico Palmaroli, in arte Osho. Il celebre vignettista usa una delle foto della conferenza stampa di ieri a Palazzo Chigi e scherza sull'inasprimento dell'obbligo di mostrare la certificazione verde contro il Covid: per manifestare contro il green pass ci vorrà il green pass. Un paradoso che strappa a tutti una risata: la prossima settimana la cabina di regia del Governo deciderà le nuove misure e per cosa sarà obbligatorio mostrare il documento.

