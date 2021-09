Anche il Lazio in zona rossa, come cambia la mappa europea del Covid. Spariscono le Regioni verdi

02 settembre 2021 a

a

a

Cambia la mappa europea del rischio Covid. Alle Regioni più esposte in Italia si aggiunge il Lazio da giovedì 2 settembre segnalato in rosso nelle tabelle dell Ecdc, il Centro europeo per la prevenzione delle malattie.

L'aggiornamento settimanale della mappa del continente che indica i livelli di rischio dei singoli territori dell'Unione fa entrare in zona rossa anche il Lazio che si aggiunge alle regioni che erano nella stessa fascia la scorsa settimana: Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Altre due Regioni "rosse". Italia nel mirino, cambia la mappa europea

La Campania, invece, che la scorsa settimana era passata al rosso, torna in arancione, mentre il Molise, che era l’unica regione rimasta verde, passa all’arancione. Sparisce quindi dalla mappa italiana la classificazione di rischio più lieve, sintomo del proliferare della variante Delta.

"Ma quale gesto di umanità". Terza dose? Il grido del prof da Cuba: "Come aumenteranno le varianti"

Ma quali sono i parametri usati dall'Ecdc per permettere ai Paesi di dosare le misure per i trasferimenti all'interno dell'Europa? Nella scala di diffusione adottata dall'istituto europeo ci sono quattro colori: verde, arancione, rosso e rosso scuro. Il verde è usato se il tasso di notifica di nuovi casi a 14 giorni è inferiore a 50 e il tasso di positività al test è inferiore al 4%; o se il tasso di notifica a 14 giorni è inferiore a 75 e il tasso di positività al test inferiore all’1%. Una zona è arancione se il tasso di notifica di nuovi casi di 14 giorni è inferiore a 50 casi per 100.000 ma il tasso di positività del test è del 4% o superiore o, se il tasso di notifica di 14 giorni è compreso tra 25 e 150 casi per 100.000 e il tasso di positività del test è inferiore al 4%. È rossa, se il tasso di notifica del caso Covid-19 cumulativo di 14 giorni è compreso tra 50 e 150 e il tasso di positività del test per l’infezione da Covid-19 è del 4% o più, o se il tasso di notifica del caso di Covid-19 cumulativo di 14 giorni è superiore a 150 ma inferiore a 500. È in rosso scuro se il tasso di notifica cumulativo dei casi Covid-19 di 14 giorni è superiore a 500.

Terza dose già a ottobre, il piano del governo sul vaccino

La classificazione del rischio massimo spiccano alcune regioni della Francia meridionale, la Corsica, parti della Grecia e dell'Irlanda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.