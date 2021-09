Stasera Italia, “al di fuori dell'umana comprensione”. L'esagerazione di Labate contro i no-green pass

01 settembre 2021 a

Un violento attacco contro i no-green pass, definiti al di fuori della realtà. Nella puntata del 1 settembre di Stasera Italia, talk show serale di Rete4 condotto da Veronica Gentili, è ospite Tommaso Labate, che si scaglia duramente contro i manifestanti contrari al vaccino e alla certificazione verde: “Esistono dei pericolosi delinquenti che hanno delle idee no-vax che negli ultimi giorni si sono contraddistinti per azioni da censurare, però il punto vero è che siamo l’ottavo-nono Paese più industrializzato del mondo e tra le maggiori potenze mondiali. Non potremmo esserlo se una serie di persone che hanno queste idee che sono fuori dal mondo, da cui escludo quelli che per ragioni sanitarie non possono fare il vaccino. Con una robusta e significativa presenza di persone che non credono all’efficacia dei vaccini, anzi pensano che sia un danno, vuol dire che il nostro Paese è destinato al quarto, quinto, sesto, settimo mondo. Le due cose non possono stare insieme”.

“Io sono convinto - prosegue l’invettiva del giornalista del Corriere della Sera - che il nostro sia uno dei paesi più importanti del globo e chi nega la possibilità agli altri di fare i vaccini o pensa che i vaccini rechino un danno non può che essere una sparuta minoranza. Alla manifestazione davanti alla stazione di Napoli non c’è stato bisogno di due mani e neanche di una, ma di due dita per contare gli unici due partecipanti a manifestazioni che sono oggettivamente al di fuori dell’umana comprensione”.

