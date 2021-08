Milano, Morgan in fuga dal grattacielo in fiamme: "E' il palazzo in cui vive Mahmood"

29 agosto 2021 a

a

a

"Una cosa assurda, lì abita Mahmood il cantante". Mentre i vigili del fuoco cercano ancora di domare le fiamme che avvolgono il grattacielo di Milano arriva la drammatica testimonianza di Marco Castoldi, in arte Morgan, che con una diretta Instagram di venti minuti documenta gli attimi di terrore per l'incredibile rogo esploso nella periferia del capoluogo lombardo.

Ancora incerto il numero di persone presenti nel palazzo che per cause da accertare ha preso fuoco nel tardo pomeriggio di domenica 29 agosto. Sono in corso le operazioni per verificare se all’interno ci siano ancora persone intrappolate dalle fiamme. Una marea di gente si è riversata in strada in fuga dal rogo e dalla nube nera che ha avvolto il palazzo di 15 piani che svetta in via Antonini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.