Milano, scoppia incendio nel palazzo di 15 piani: famiglie nell'edificio in fiamme

Un incendio è esploso in un palazzo di quindici piani in via Antonini, nella periferia sud di Milano. Sul posto ci sono vigili del fuoco, 11 tra ambulanze ed automediche e diverse pattuglie della polizia. Il rogo, divampato prime delle 18 di domenica 29 agosto, ha coinvolto l'intera area dove abitano circa 70 famiglie.

A prendere fuoco il lato sinistro dello stabile. Il rogo sarebbe partito proprio dal 15esimo del grattacielo. Le fiamme si sono sviluppate sul lato sinistro dell'edificio e, da quanto si apprende dai soccorritori, hanno in parte consumato la muratura del palazzo che rischiava di precipitare nel parcheggio sottostante.

